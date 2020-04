Von Benjamin Katz

PARIS (Dow Jones)--Beschäftigte von Airbus müssen sich auf weitere Einschnitte einstellen. CEO Guillaume Faury warnte die Belegschaft, dass das Überleben des Unternehmens auf dem Spiel stehe. Die Fluglinie kämpft angesichts der Corona-Pandemie mit einem Einbruch der Nachfrage.

Airbus "verliert Liquidität in einem noch nie dagewesenen Ausmaß", schrieb Faury in einem Brief an die Mitarbeiter. Es seien womöglich weitere Maßnahmen über den jüngsten Schritt (Kürzung der Produktion um etwa ein Drittel) hinaus erforderlich, um das Überleben des Unternehmens zu sichern. "Das Überleben von Airbus ist in Frage gestellt, wenn wir jetzt nicht handeln", so der Manager.

Faury zeichnete in dem Brief an die Mitarbeiter vom Freitag ein düsteres Bild der Finanzen des Flugzeugherstellers, und er bestätigte auch eine Reihe von Todesfällen im Unternehmen durch das Virus. Er informierte zudem über Gespräche mit den Gewerkschaften und der Regierung über Kosten- und Stellenkürzungen sowie Urlaubsregelungen.

