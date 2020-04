Die Händler erhöhten ihre Open-Interest-Positionen an den Gold-Futures-Märkten zum dritten Mal in Folge und diesmal um rund 1,2K Kontrakte am Freitag, wie die jüngsten Daten der CME Group zeigten. In umgekehrter Richtung verlängerte das Volumen seine schwankende Performance und es fiel um etwa 23,7K Kontrakte. Gold könnte die 1.660 $/oz Region erneut ...

