BERLIN (Dow Jones)--Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat den Druck auf die CDU erhöht, trotz der Corona-Krise noch in diesem Jahr die Klimaziele zu erhöhen. "Ich finde es ganz wichtig, dass die EU in diesem Jahr ein klares Signal gibt und ihr eigenes Ziel überprüft", sagte Schulze beim Petersberger Klimadialog, der erstmals als Videokonferenz ausgeführt wurde. Diese Zusage müsse "in diesem Jahr abgegeben werden".

Sie unterstütze das Ziel der EU-Kommission im Green Deal, die Treibhausgasemissionen bis 2030 statt nur um 40 um 50 bis 55 Prozent zu senken. Mit diesen Zusagen müssten die EU und die Bundesrepublik dann auf die nächste UN-Klimakonferenz gehen, forderte die SPD-Politikerin. Die ursprünglich für November geplante 26. UN-Klimakonferenz in Glasgow war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Nur so könne das Ziel der Klimaneutralität 2050 erreicht werden.

Ihre Position sei innerhalb der Bundesrepublik "noch nicht abgestimmt", räumte Schulze ein, "das sage ich ganz deutlich". Aber wenn man 2050 treibhausgasneutral sein wolle, "dann kann man 2030 nicht bei minus 40 Prozent liegen, denn dann heißt das, dass man die restlichen 60 Prozent in der restlichen Zeit bringen muss". Dies sei "dann sehr ambitioniert".

Die Umweltministerin forderte, ein mögliches Konjunkturprogramm nach der Corona-Pandemie klar auf Klimaschutz auszurichten. Es brauche ein "Update, das unsere Volkswirtschaft moderner und klimafreundlicher macht". Es müsse Arbeitsplätze sichern, Unternehmen unterstützen und auf die Klimaziele einzahlen. Dies müsse der Kompass für die Finanzierung des Aufbaus sein.

Die deutsche Wirtschaft indes hatte vor einer Verschärfung der Klimaschutzvorgaben gewarnt. Das Zwischenziel für 2030 müsse auf den Prüfstand, erklärte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI).

April 27, 2020 05:35 ET (09:35 GMT)

