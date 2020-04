Hamburg (ots) - Die Stimmung der Deutschen in der Corona-Krise bleibt unerschütterlich positiv. Es gab zwar in der letzten Wochen vermehrt negative Stimmen in der Diskussion über die Exit-Strategie. Gleichzeitig öffneten jedoch die Geschäfte, und weitere Lockerungen stehen bevor. Das hat in Verbindung mit dem guten Wetter erheblich zur guten Stimmung beigetragen. So gab es auch in der letzten Woche 30% mehr positive Aussagen als negative Aussagen.



Das Corona-Stimmungsbarometer wird vom IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung gemessen. Insgesamt wurden 2 Millionen Aussagen der Bundesbürger in digitalen Medien zum Thema Corona ausgewertet.



