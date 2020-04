Kopenhagen, Dänemark und London und New York (ots/PRNewswire) - Finanzierung folgt auf globale Expansion und positioniert Templafy für weiteres Wachstum, künftige Erwerbungen und Einführung neuer ProdukteTemplafy, ein weltweit führendes Unternehmen für das Verfassen und die Automatisierung von Dokumenten in Großunternehmen, gab heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde der Serie C über 25 Millionen USD unter Führung von Insight Partners, der globalen Firma für Risikokapital und Private Equity bekannt, um sein internationales Wachstum zu beschleunigen."Wir sehen jetzt mehr als je zuvor den Bedarf internationaler Firmen, eine weit verstreute Belegschaft mit Lösungen zu versorgen, die beim Verfassen von Dokumenten die Produktivität und Konformität gewährleisten", sagte Jesper Theill Eriksen, der CEO von Templafy. "Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, eine neue Marktkategorie zu etablieren und für Firmen, die mit unserer Plattform ihre Abläufe bei Dokumenten optimieren, hohe Kapitalrendite zu eröffnen."Dawn Capital, Seed Capital und Damgaard Company nahmen an der Finanzierungsrunde unter Führung von Insight Partners teil und bringen die gesamte Summe des erzielten externen Kapitals damit auf nahezu 70 Millionen USD."Die Software von Templafy bedeutet eine einzigartige Verbindung der Produktivität für Endbenutzer und Konformität von Dokumenten. Dies ermöglicht den Kunden, in der gesamten Mitarbeiterschaft echte Zugewinne bei der Effizienz zu verzeichnen", sagte Jonathan Rosenbaum, Vizepräsident bei Insight Partners und Mitglied des Verwaltungsrates von Templafy. "Das beeindruckende Wachstum von Templafy beruht auf seiner benutzerfreundlichen SaaS-Plattform, die einen massiven Bedarf auf dem Markt deckt. Wir sind zuversichtlich, Templafy bei ihrem weiteren Ausbau zu unterstützen."Allein im letzten Jahr konnte Templafy seinen Umsatz mehr als verdoppeln und hat jetzt weltweit mehr als 2 Millionen Templafy-Lizenzen abgesetzt, was Beleg für den breiten Bedarf seiner Plattform auf dem Markt ist."Mit unseren kürzlichen Investitionen können wir unsere globale Expansion beschleunigen und unsere Aktivitäten bei Erwerbungen und Zusammenschlüssen fortsetzen, um unsere Position im Zentrum der Struktur der Dokumentverarbeitung weiter zu stärken", sagte Theill Eriksen.Templafy hat im Zuge seiner internationalen Wachstumsstrategie kürzlich seine Präsenz in New York ausgebaut und ist ins One World Trade Center eingezogen. Zudem hat es eine erste Einstellung der obersten Führungsebene in den USA getätigt: Greg Sheppard, zuvor bei TravelClick tätig, ist jetzt Chief Revenue Officer (CRO) mit Verantwortung für die rapide Expansion von Templafy auf dem nordamerikanischen Markt."Ich bin höchst erfreut, im Zuge der Vorbereitung der nächsten Wachstumsphase in Nordamerika Teil von Templafy zu werden und die Aussicht auf die Arbeit mit dem Team für den Erfolg von Firma und Kunden erfüllt mich mit Zuversicht", sagte Greg Sheppard.Informationen zu TemplafyTemplafy unterstützt eine Reihe der größten Unternehmen der Welt mittels der auf dem Markt führenden Plattform für das Verfassen und Automatisieren von Dokumenten dabei, die Belegschaft auf einen Nenner zu bringen, Haftbarkeit zu reduzieren und Produktivität zu steigern.Templafy wurde 2014 in Kopenhagen (Dänemark) gegründet. Das Team von Templafy nutzte über 15 Jahre der Erfahrung im Bereich der Verwaltung von Vorlagen und Automatisierung von Dokumenten zur Entwicklung eines Enterprise-Cloud-Dienstprodukts, das jetzt in seiner Kategorie auf dem Weltmarkt führend ist, was durch Blue-Chip-Kunden auf sämtlichen Kontinenten belegt wird.Weitere Informationen über das Unternehmen Templafy und dessen Produkte erhalten Sie unter www.templafy.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn: /www.linkedin.com/company/templafy/ oder Twitter: @templafyInformationen zu Insight PartnersInsight Partners ist eine führende, globale Firma für Risikokapital und Private Equity, die in Firmen der Bereiche Technologie hohen Wachstums und ScaleUp-Software investiert, die in ihren Branchen für umwälzende Veränderungen sorgen. Insight Partners wurde 1995 gegründet und hat weltweit in mehr als 400 Firmen investiert. Mittels einer Reihe von Fonds wurden Kapitalverpflichtungen von mehr als 30 Milliarden USD erzielt. Das Ziel von Insight Partners besteht darin, visionäre Führungskräfte zu finden, sie zu finanzieren und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten. Sie erhalten umsetzbare, praktische Software-Fachkenntnis für den langfristigen Erfolg. Insight Partners sorgt bei seinen Mitarbeitern und in seinem Portfolio für eine Kultur auf Grundlage der Überzeugung, dass ScaleUp- Firmen und Wachstum Möglichkeiten für alle schaffen. Weitere Informationen über Insight Partners und alle Investitionen der Firma erhalten Sie unter www.insightpartners.com oder folgen Sie uns auf Twitter @insightpartners.Pressekontakt:Lucas Strombecklucas.strombeck@walkersands.com+1 312-561-2485Logo - https://mma.prnewswire.com/media/730604/templafy_with_text_512px_blue_Logo.jpgOriginal-Content von: Templafy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141529/4581768