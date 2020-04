ayer will in den Glyphosat-Vergleichsverhandlungen in den USA angesichts der Corona-Krise eine härtere Gangart einlegen. "Das Unternehmen wird weiterhin eine Lösung nur dann in Betracht ziehen, wenn sie wirtschaftlich sinnvoll und so strukturiert ist, dass zukünftige Fälle effizient zu einem Abschluss gebracht werden", sagte Vorstandschef Werner...

Den vollständigen Artikel lesen ...