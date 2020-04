MOSKAU (dpa-AFX) - In Russland sind inzwischen mehr Corona-Infektionen als im schwer gezeichneten Nachbarland China erfasst. Mehr als 87 000 Menschen hätten sich mit dem Virus angesteckt, teilten die Behörden am Montag in Moskau mit. In China, dem Ursprungsland der Pandemie, sind nach Daten der Johns-Hopkins-University derzeit rund 84 000 Infektionen offiziell erfasst. Wirklich vergleichbar sind die Zahlen allerdings nicht: Für beide Länder gehen Experten von einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle aus.



Mit leichter Verzögerung zu westeuropäischen Ländern waren die offiziellen Infektionszahlen in Russland in den vergangenen Wochen rasant angestiegen - am Montag wurden in der Statistik rund 6200 Neuinfektionen verzeichnet. Die meisten davon gibt es in der Millionenmetropole Moskau, in der seit fast einem Monat strenge Ausgehbeschränkungen herrschen. Bislang sind zumindest den offiziellen Angaben zufolge landesweit lediglich rund 800 an Covid-19 erkrankte Menschen gestorben (China: mehr als 4500).



Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte, dass in Russland wahrscheinlich Mitte Mai ein Plateau bei den Infektionszahlen erreicht werde. "Im Sommer wird es wahrscheinlich schon etwas leichter", sagte er der Zeitung "Argumenty i Fakty".



Zur Eindämmung schickte Kremlchef Wladimir Putin die Bürger einen Monat lang bei laufender Lohnfortzahlung in Urlaub. In Moskau kann man nur mit einer speziellen Genehmigung zur Arbeit gehen. Kontrollen in der Metro hatten in der Folge zeitweise zu dichten Menschenansammlungen geführt. Die Stadt sah sich dem Vorwurf ausgesetzt, Tausende Menschen der Gefahr einer Ansteckung ausgesetzt zu haben. Danach änderte die Metro ihr Kontrollsystem./thc/DP/jha