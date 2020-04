FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Montagmittag vergleichsweise wenig verändert. Nur im frühen Handel konnte eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten die Bundesanleihen etwas stärker belasten. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel zuletzt nur noch um 0,05 Prozent auf 172,66 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,47 Prozent.



Jüngste Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in einigen Industriestaaten sorgten für etwas mehr Zuversicht an den Finanzmärkten. Nach Kursgewinnen an der New Yorker Wall Street am Freitag konnten zum Wochenauftakt zunächst die asiatischen Aktienmärkte und anschließend auch die europäischen Börsen zulegen.



Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Commerzbank wird die Luft für Bundesanleihen an der Marke von minus 0,5 Prozent bei Renditen zehnjähriger Papiere "etwas dünner". Als Ursache nannten die Experten eine stärkere Risikofreude der Anleger und eine schrittweise Lockerung der Corona-Beschränkungen.



Gefragt sind hingegen Staatsanleihen aus den südlichen Ländern der Eurozone. Insbesondere Papiere aus Italien konnten zulegen, während die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit im Gegenzug um 0,07 Prozentpunkte auf 1,76 Prozent fiel. Zeitweise waren die Renditen im frühen Handel noch deutlich stärker gefallen, nachdem die US-Ratingagentur Standard & Poor?s die Kreditwürdigkeit Italiens am Freitagabend nicht herabgestuft hatte. Damit bleiben italienische Anleihen im Investmentgrade-Bereich.



Marktbeobachter verwiesen darüber hinaus auf das Kaufprogramm von Staatsanleihen der Europäischen Zentralbank (EZB). Außerdem werden in der Europäischen Union derzeit Hilfspakete zur Eindämmung der Wirtschaftskrise vorbereitet. Länder wie Spanien oder Italien dürften davon profitieren, nachdem sie von der Corona-Krise am stärksten getroffen wurden./jkr/bgf/jha/