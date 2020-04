NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz SE nach der Forderung der europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen nach einem vorläufigen Dividendenstopp auf "Neutral" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Zwar liege die gesetzliche Zuständigkeit für solche Fragen noch immer bei den jeweiligen Mitgliedstaaten, schrieb Analyst Johnny Vo in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dort, wo die Regierungen bereits eine Verschiebung der Ausschüttungen festgelegt haben, dürfte es wegen der zunehmenden Unsicherheit letztlich zu gänzlichen Streichungen kommen. In den anderen Ländern dürften die Dividenden wahrscheinlich gezahlt werden. Bei der Allianz selbst sei mit einer Dividendenkürzung zu rechnen./kro/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2020 / 19:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008404005

