FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas konnte sich in der Corona-Krise nicht über eine Unternehmensanleihe anstatt über einen Staatskredit kurzfristig Liquidität beschaffen, sagte CEO Kasper Rorsted am Montag. "Für uns war eine Platzierung einer Anleihe am Kapitalmarkt nicht machbar", so Rorsted in der Telefonkonferenz mit Journalisten.

Adidas hat derzeit kein Kreditrating, das den Investoren bei einer Anleihe Vertrauen in die Finanzkraft des Bond-Emittenten geben würde. Laut CFO Harm Ohlmeyer hat Adidas bisher kein Kreditrating gebraucht, weil man "sich in jüngster Zeit selten Geld am Anleihemarkt besorgt" hat. Adidas strebe aber nun ein Kreditrating an.

Wie bekannt, hat sich in der Folge Adidas Mitte April zur Sicherstellung der kurzfristigen Liquidität einen Kredit von 3 Milliarden Euro gesichert, dessen Löwenanteil mit 2,4 Milliarden Euro von der staatseigenen KfW zugesagt wurde, mit Zinsen und Gebühren zu "marktüblichen Konditionen", so Rorsted. "Den Kredit brauchten wir", so Rorsted.

Der Kredit hat eine Laufzeit von 15 Monaten, Adidas will ihn schnellstmöglich ablösen. "Am besten geht das, indem das Geschäft anzieht", so der CEO.

April 27, 2020

