Das Wertpapier der ING Groep notiert am Montag ein wenig fester. Die Aktie kostete zuletzt 4,79 Euro. Am Aktienmarkt liegt die ING Groep-Aktie gegenwärtig im Plus. Das Wertpapier legte um 10 Cent zu. Aktuell wird das Papier an der Börse mit 4,79 Euro bewertet. Die Aktie der ING Groep steht somit immer noch besser da als der Gesamtmarkt, gemessen am Eurostoxx 50 .

Den vollständigen Artikel lesen ...