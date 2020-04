Der chinesische Photovoltaik-Hersteller verwendet für die Hochleistungsmodule 210 Millimeter große Wafer. Seit gut einem Monat produziert Trina Solar seine 500+-Watt-Module auch in Serie und will die Leistung in Zukunft auf mehr als 600 Watt steigern.Eine unabhängige Prüfung des TÜV Rheinland hat für das neue Modul der "Vertex"-Serie eine Ausgangsleistung von 515,8 Watt bestätigt. "Es hat den IEC-Test für Photovoltaikmodule des TÜV Rheinland bestanden und sowohl die Zertifizierung nach der Leistungsnorm IEC 61215 für PV-Module als auch nach der Sicherheitsnorm IEC 61730 für PV-Module erhalten", ...

