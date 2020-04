FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Allianz-Aktie mit einem fairen Wert von 180 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Corona-Krise werde im originären Versicherungsgeschäft und im Kapitalmarktportfolio der Münchener so tiefe Spuren hinterlassen, dass die Ergebniskennziffern 2020 sinken dürften, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die starke Bilanz und das robuste Geschäftsmodell sollten jedoch für stabile Dividenden für 2019 und 2020 sorgen./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2020 / 12:14 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2020 / 12:18 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008404005

ALLIANZ-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de