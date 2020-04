BERLIN (dpa-AFX) - Das Auswärtige Amt stellt für die Arbeit von Hilfsorganisationen in der Corona-Krise 300 Millionen Euro bereit. Deutschland leiste damit einen Beitrag zu den globalen humanitären Hilfsaufrufen der Vereinten Nationen und der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, teilte das Ministerium am Montag in Berlin mit. Die Vereinten Nationen hatten den Bedarf für zusätzliche humanitäre Hilfe im Kampf gegen Covid-19 auf etwa zwei Milliarden US-Dollar (rund 1,85 Milliarden Euro) beziffert.



Außenminister Heiko Maas (SPD) erklärte dazu: "Das Corona-Virus kennt keine Grenzen. Es trifft insbesondere die Menschen, die besonders gefährdet sind, weil sie in Kriegsgebieten oder Flüchtlingslagern leben oder in Staaten, deren Gesundheitssysteme durch die Pandemie völlig überfordert sind." Die Pandemie könne nur gemeinsam besiegt werden.



Frank Remus, Repräsentant des UN-Flüchtlingshilfswerkes UNHCR in Deutschland, begrüßte die Zusage. Diese zeige, dass Deutschland auch in Zeiten der Krise zu seiner humanitären Verantwortung stehe. "Flüchtlinge leben oft unter schwierigen Bedingungen und sind am stärksten von dieser Krise betroffen. Das Geld wird deshalb in Maßnahmen fließen, die helfen, dass auch diese Menschen vor der Pandemie geschützt werden", sagte Remus der Deutschen Presse-Agentur./cn/DP/jha