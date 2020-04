PRAG (dpa-AFX) - Im Zuge der Lockerung der Corona-Maßnahmen haben seit Montag in Tschechien fast alle Geschäfte wieder geöffnet. Ausgenommen sind nur Megaläden mit mehr als 2500 Quadratmetern und Einkaufszentren mit mehr als 5000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Fitness-Zentren, Bibliotheken, Zoologische und Botanische Gärten sowie Fahrschulen nahmen den Betrieb wieder auf. Es gelten strenge Hygienevorschriften - zum Beispiel darf Kleidung nicht anprobiert werden. Umgetauschte Ware muss für drei Tage in "Quarantäne". Friseure, Restaurants, Theater und Museen bekommen nach den Plänen der Regierung frühestens Ende Mai grünes Licht.



In den drei tschechischen Werken der VW -Tochter Skoda lief am Morgen die Produktion wieder an, wie das Unternehmen mitteilte. An den Werkstoren werde stichprobenartig die Körpertemperatur gemessen. Mundschutz und die Einhaltung zahlreicher Hygienemaßnahmen sind Pflicht. Mit mehr als 33 000 Beschäftigten zählt Skoda zu den größten Arbeitgebern in Tschechien. Im vorigen Jahr lieferte der Autobauer mehr als 1,24 Millionen Fahrzeuge aus.



In Tschechien gab es bis Montag 7408 bestätigte Coronavirus-Infektionen. 221 Todesfälle wurden mit der neuartigen Erkrankung in Verbindung gebracht./hei/DP/jha

VOLKSWAGEN-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de