Die Finalwoche bei unserem Aktienturnier http://www.boerse-social.com/tournament hat begonnen. Von heute bis Mittwoch findet das Semfinale statt und am Donnerstag gibt es das Finale an einem einzigen Tag. FACC vs. Mayr-Melnhof (FACC hatte in Runde 1 Freilos, besiegte in Runde 2 S Immo, in Runde 3 Palfinger. Mayr-Melnhof hatte in Runde 1 Freilos und kam dann gegen die Bawag und Do&Co weiter) FACC ( Akt. Indikation: 7,49 /7,58, -2,77%) Mayr-Melnhof ( Akt. Indikation: 122,40 /123,00, 1,24%) EVN vs. Österreichische Post(EVN besiegte auf dem Weg ins Semifinale Immofinanz, OMV und Porr. Die Post hatte Freilos in Runde und kam in der Folge gegen Uniqa und Strabag weiter)EVN ( Akt. Indikation: 14,10 /14,28, -0,07%) Österreichische Post ( Akt. Indikation: 35,05 /35,40, ...

