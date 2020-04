Der heutige Beitrag in der Austrian Visual Worldwide Roadshow kommt von Warimpex. Es ist ja unglaublich eigentlich, am Freitag hatte man auf Basis der 2019er-Zahlen KGV 1 (Market Cap 64,5 Mio. Euro, Gewinn 2019 66,5 Mio. Euro). In der kommentierten Präsentation sieht man sich auch für Künftiges gut aufgestellt. Präsentation: https://boerse-social.com/austrianworldwideroadshow "Wir sind mit dem vergangenen Geschäftsjahr sehr zufrieden. Das Rekordergebnis in nun im Lichte der COVID-19-Pandemie zu beurteilen: Die finanzielle Basis der Warimpex wurde aufgrund von Hotelverkäufen zur rechten Zeit gestärkt und wir können unsere Entwicklungsprojekte heuer planmäßig vorantreiben. Wir verfügen erfreulicherweise über ein sehr erfahrenes und krisenerprobtes Team, ...

