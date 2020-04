München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische führt mit der Zahnzusatzversicherung Prestige Plus ihren leistungsstärksten Tarif ein. Dieser bietet eine vollumfängliche Abdeckung für gesunde und schöne Zähne. Dazu zählen: 100 Prozent Kostenübernahme für Zahnbehandlungen und Zahnersatz, für kieferorthopädische Behandlungen, für jährliche professionelle Zahnreinigungen und Zahnaufhellung, für den Kauf einer elektrischen Zahnbürste sowie für schmerzstillende Maßnahmen. Im Leistungsfall garantiert der Tarif eine Überweisung innerhalb von zehn Tagen."Wir haben unseren Testsieger-Tarif nochmals verbessert", sagt Martin Gräfer, Vorstand Versicherungsgruppe die Bayerische. "Mit dem neuen Angebot erhalten anspruchsvollen Kunden eine Rundum-Sorglos-Absicherung, die in dieser Form am Markt einmalig ist."Das neue Produkt deckt eine enorme Vielfalt zahnmedizinischer und auch ästhetischer Leistungen ab. Neben der kompletten Erstattung aller Zahn- und Zahnersatzbehandlungen leistet der Tarif auch für professionelle Zahnreinigungen und Maßnahmen zur Aufhellung der Zähne, wie zum Beispiel Bleaching (jährlich bis zu 250 Euro).Zusätzliche Highlights: Ohne Summenbegrenzung übernimmt die Police Maßnahmen zur Schmerzlinderung wie Akupunktur, Narkose oder Hypnose. Außerdem finanziert der Tarif Kunden im ersten Versicherungsjahr den Kauf einer neuen elektrischen Zahnbürste im Wert von bis zu 60 Euro als Teil der Prophylaxe. Zusätzlich erhält jeder neue Kunde bei Abschluss des Tarifs einen 30-Euro-Gutschein für eine elektrische Schall-Zahnbürste der Marke happybrush. Im Fall eines Unfalls versichert die Police Kinder beitragsfrei mit.Prestige Plus ergänzt die Zahnzusatz-Tarife Prestige (Stiftung Warentest Testsieger 2019 und 2018) sowie die beiden Tarife Smart und Komfort. Von allen Policen bietet der Tarif Prestige Plus den größten Leistungsumfang.Kunden berechnen ihren individuellen Beitrag per Angabe ihres Geburtsdatums einfach und schnell über den Online-Rechner unter: diebayerische.de/krankenzusatzversicherungen/zahnzusatzversicherung/ (https://www.diebayerische.de/krankenzusatzversicherungen/zahnzusatzversicherung/)Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/4582097