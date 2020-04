FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autobauer General Motors stärkt mit einer Reihe von Maßnahmen seine Bilanz. Der Konzern wird dazu die Quartalsdividende und das Aktienrückkaufprogramm aussetzen. GM hatte zuletzt 38 Cent je Aktie ausgeschüttet.

"Wir verbessern weiterhin unsere Liquidität, um die durch diese Pandemie verursachten Unsicherheiten auf dem globalen Markt zu bewältigen", sagte CFO Dhivya Suryadevara. "Die Stärkung unserer Cash-Position und die Stärkung unserer Bilanz wird das Unternehmen in die Lage versetzen, in diesem Zyklus für alle unsere Stakeholder Werte zu schaffen".

Der Konzern hat zudem seine dreijährige revolvierende Kreditvereinbarung über 3,6 Milliarden US-Dollar bis zum April 2022 verlängert. Zuvor war bereits eine 364 Tage währende revolvierende Vereinbarung über 2 Milliarden Dollar bis April 2021 verlängert worden.

GM hält an Reinvestitionen in das Unternehmen zu Vorsteuerrenditen von 20 Prozent oder mehr fest, ebenso an der Aufrechterhaltung einer starken Investment-Grade-Bilanz. Die Aktionäre will GM nach Erreichen der beiden Ziele bedenken.

April 27, 2020 08:23 ET (12:23 GMT)

