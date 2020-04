Die Schließungen dürften die jahrelange Arbeit sowohl der Bank of Japan (BoJ) als auch der Regierung zunichte machen, die Probleme des niedrigen Wachstums und des disinflationären Drucks zurückzudrängen, so die Analysten der Rabobank. Wichtige Zitate "Heute bot die BoJ Finanzinstituten, die ihr neues Kreditprogramm in Anspruch nehmen, die Zahlung eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...