Daimler hat im März in China wieder etwa 50.000 Fahrzeuge absetzen können. "Das stimmt uns zuversichtlich", sagt Produktions-Vorstand Markus Schäfer der Zeitung "Bild am Sonntag".Ab Montag sollen bei Daimler in Deutschland wieder Autos vom Band rollen. Die PKW-Werke Sindelfingen und Bremen werden mit der Produktion von E- und S-Klasse Fahrzeugen starten. Für die in Sindelfingen gebaute S-Klasse ist China der größte Absatzmarkt.Normalerweise laufen in Sindelfingen jeden Tag einige ...

