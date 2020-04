Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Goldpreis in Euro notierte vergangene Woche auf einem Rekordhoch. Geht es so weiter? Zertifikateexperte Anouch Wilhelms von der Société Générale blickt in der Sendung "Zertifikate Aktuell" auf den Goldpreis, der trotz des guten Laufs der letzten Zeit in US-Dollar von seinen Rekordständen noch ein Stück entfernt ist. Wie man in Gold investieren kann und was man dabei beachten muss. Mehr dazu im Interview.