Optimistische Aussagen von Daimler zum Absatz im Monat März in China haben am Montag den Aktien des Autobauers einen positiven Schub gegeben. Wie Produktionsvorstand Markus Schäfer der "Bild am Sonntag" sagte, ist er "zuversichtlich gestimmt", nachdem Daimler in China allein im März wieder um die 50 000 Fahrzeuge abgesetzt hat. Zudem ist an diesem Tag in den Werken in Sindelfingen und Bremen die Autoproduktion ...

