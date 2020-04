Mainz (ots) -Dienstag, 28. April 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Jasmin Schwiers, SchauspielerinCorona und Fake News - Falschmeldungen verschärfen die Krise75 Jahre Kriegsende - ZDF zeigt noch nie gesehene AufnahmenSpargel-Ragout - Ein Rezept von Armin RoßmeierDienstag, 28. April 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinUrlaub auf dem Balkon - Krisengewinner: Strandkorb-BauerExpedition Deutschland: Düsseldorf - Ukulelen-Musik im GartenKüchenträume - Marions Spargelsalat mit ErdbeerenDienstag, 28. April 2020, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Tim NiedernolteBerliner Zoo öffnet wieder - Außengehege kann man wieder besuchenDienstag, 28. April 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbSylvie Meis unterhält ihre Fans - Interview mit der ModeratorinNeues von Jasmin Schwiers - Gespräch über Masken und DistanzFranz Dinda liest vor - Aktion rund um "Das Boot"Dienstag, 28. April 2020, 19.25 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtKinder in der Corona-Krise - Familien am LimitGewalt gegen Kinder - schon seit Jahren bewegen sich die Zahlen inDeutschland auf einem erschütternd hohen Niveau. Laut PolizeilicherKriminalstatistik sterben durchschnittlich drei Kinder pro Woche anden Folgen von Gewalt, zehn bis zwölf Kinder werden pro Tagmisshandelt, 40 sind täglich sexuellem Missbrauch ausgesetzt.Da Schutz und Hilfe für gefährdete Kinder schon vor der Coronakriseunzureichend waren, fordern 100 Wissenschaftler wegen des Shutdownsnun von der Politik einen nationalen Krisenstab für mehrKinderschutz. Jugendamtsmitarbeiter sollten als systemrelevanteingestuft werden. Ihre Sorge: Die Schreie der Kinder könntenungehört bleiben, weil viele Meldegruppen wie Erzieher, Ärzte undLehrer wegfallen.Das ZDF-Magazin "Frontal 21" über Familien am Limit und Defizite imKinderschutz in Zeiten von Corona.Abzocken mit Corona - Subventionsbetrug im NetzDer Betrug bei Corona-Soforthilfen geht nicht nur auf Einzelpersonenzurück, sondern hat häufig seinen Ursprung aufUnderground-Economy-Plattformen im Darknet. Das zeigen Recherchen von"Frontal 21".In geschützten Chaträumen diskutieren Cyberkriminelle ihreBetrugsmaschen und finden sich zusammen, um mit Aufgabenteilungmöglichst viele Corona-Soforthilfen auf ihre Konten umzuleiten. Einervon diesen Usern war bereit, mit "Frontal 21" über das Vorgehen zusprechen - anonym in einem verschlüsselten Chat, aber mit Belegen,die die Masche stützen. Er beschreibt den Betrug mitCorona-Soforthilfen in Nordrhein-Westfalen mittels einerFake-Internetseite und spricht dabei von "dem digitalen Bankraub desJahres"."Frontal 21" über Cyberkriminelle, die in der Coronakrise erstrichtig aufblühen.Schulstart trotz Corona - Lernen mit RisikoDie Öffnung von Schulen im Zuge der Corona-Krise geht mit heftigenProtesten einher. Weil es an ausreichendem Schutzmaterial und auch anHygienekonzepten fehle, seien mögliche Gesundheitsrisiken für Lehrer,Schüler und deren Angehörige kaum zu verantworten, beklagen Eltern-und Lehrerverbände sowie kommunale Spitzenverbände. Zudem können innicht wenigen Schulen viele Lehrer schon deshalb nicht unterrichten,weil sie zur Risikogruppe in der Coronpandemie gehören.In Nordrhein-Westfalen kritisiert die Gewerkschaft Erziehung undWissenschaft (GEW) die Regierung unter Ministerpräsident ArminLaschet (CDU). Er gehe mit seiner "schnellen und unvorbereitetenWiedereröffnung der Schulen ein hohes Risiko für alle Beteiligtenein", auch weil "Warnungen ignoriert werden"."Frontal 21" über den riskanten Schulstart während derCoronapandemie.Coronavirus-Ausbruch im Klinikum - Ausnahmezustand in PotsdamDer Coronaausbruch im Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann wirftviele Fragen auf. Seit 26. März 2020 sind in dem Krankenhaus 41Patienten an Corona gestorben. Viele von ihnen haben sich wohl erstin der Klinik durch medizinisches Personal mit dem Coronavirusangesteckt.Angehörige der Toten erheben schwere Vorwürfe, die Deutsche Stiftungfür Patientenschutz hat Strafanzeige gegen die Geschäftsführungerhoben. Diese wurde inzwischen vom Potsdamer Oberbürgermeisterbeurlaubt, die Stadt ist alleiniger Gesellschafter. Die PotsdamerStaatsanwaltschaft prüft neben der Strafanzeige auch nochErmittlungen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetzdurch das Bergmann-Klinikum.Was lief in dem Potsdamer Klinikum schief? "Frontal 21" berichtet.Hoffen auf den Corona-Impfstoff - Der globale Wettlauf und dieGefahrenJe zügiger ein Impfstoff gefunden ist, desto schneller wird diePandemie vorüber sein. Doch es drohen Verteilungskämpfe undProduktionskapazitäten sind knapp. Die Hoffnungen ruhen aufinnovativen Start-ups, oftmals finanziert von wenigen reichenInvestoren wie Bill Gates, die zwar gute Konzepte, aber bisher wenigeErgebnisse vorzuweisen haben. Diese Abhängigkeit liegt auch anfrüheren Versäumnissen von Pharmaindustrie und Regierungen.Wer finanziert die Entwicklung, und wer entscheidet über dieVerteilung des Impfstoffs, wenn es ihn dann gibt? "Frontal 21"berichtet.