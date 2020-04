Berlin (ots) - Start am Montag, 27. April, 19.00 Uhr / Übertragung in Kooperation mit dem Sender DABEI auf MagentaMusik 360 und MagentaTV sowie den Digitalkanälen von ROLLING STONE, MUSIKEXPRESS und METAL HAMMER / Initiiert und kuratiert durch die Musikmarken von Axel Springer MediahouseMusiker zu Hause erleben: ROLLING STONE, MUSIKEXPRESS und METAL HAMMER präsentieren ab Montag, 27. April, gemeinsam mit der Telekom die DaheimDabei-Konzerte. Die Musikmarken des Axel Springer Mediahouse haben das Format initiiert und kuratiert. Rund 30 Künstler aus fünf Ländern bringen montags bis freitags Songs aus ihren Wohnzimmern direkt zu den Fans nach Hause, darunter Max Raabe, Sasha, Mando Diao, Rufus Wainwright, Evanescence und Gavin Rossdale.Die Künstler werden ab dem 27. April jeweils von Montag bis Freitag jeweils um 19.00 Uhr in kurzen Sessions auf MagentaMusik 360, MagentaTV und den Websites von ROLLING STONE, MUSIKEXPRESS und METAL HAMMER für außergewöhnliche Momente sorgen. Jeden Freitag gibt es ein digitales Festival mit mehreren Auftritten. Am Wochenende zeigt der Sender DABEI alle Sessions als Wochen-Highlight.Axel Springer Mediahouse und Telekom verbinden Künstler mit FansPetra Kalb, Geschäftsführerin Axel Springer Mediahouse: "Während die Corona-Krise das öffentliche Kulturleben nahezu lahmlegt, bringen wir die Musikstars mit ihren Performances direkt und digital von Wohnzimmer zu Wohnzimmer. Mit der Telekom haben wir für die DaheimDabei-Konzerte wie bereits beim ersten INTERNATIONAL MUSIC AWARD (IMA) einen starken Partner an der Seite.""Mit den DaheimDabei-Konzerten bieten wir unseren Kunden gemeinsam mit Axel Springer erstklassiges Entertainment", sagt Michael Schuld, TV- und Entertainmentchef der Telekom Deutschland. "Wir verbinden in Kooperation mit dem Sender DABEI über MagentaTV und MagentaMusik 360 trotz aller Umstände Künstler mit ihren Fans. Damit ermöglichen wir besondere Momente im besten Netz der Telekom."Start am Montag, 27. April, 19.00 Uhr mit Gavin RossdaleDas Programm der DaheimDabei-Konzerte ist eine Mischung aus bekannten Künstlern und spannenden Newcomern verschiedener Genres. Den Auftakt der DaheimDabei-Konzerte macht am 27. April um 19.00 Uhr Gavin Rossdale, Frontmann der britischen Rockband Bush. Ein weiteres Highlight ist ein ganz besonderer Auftritt von Max Raabe aus dem Tempodrom in Berlin. Alle aktuellen Termine der DaheimDabei-Konzerte finden die Musikfans unter www.rollingstone.de (http://www.rollingstone.de), www.musikexpress.de (http://www.musikexpress.de) und www.metal-hammer.de (http://www.metal-hammer.de) sowie unter MagentaMusik 360 und MagentaTV."Es ist mir ein Anliegen, in diesen schwierigen Zeiten für ein wenig Abwechslung zu sorgen. Daher bin ich happy, bei dieser großartigen Gelegenheit auch meinen Blues etwas wegspielen und den Leuten da draußen eine Freude bereiten zu können", erklärt der deutsche Sänger Sasha seine Teilnahme an den DaheimDabei-Konzerten.Über ROLLING STONE: https://www.rollingstone.de/,Über METAL HAMMER: https://www.metal-hammer.de/,Über MUSIKEXPRESS: https://www.musikexpress.de/Über MagentaMusik 360: https://www.magenta-musik-360.de,Über MagentaTV: https://www.telekom.de/tv/magentatv,Über Dabei-TV: https://www.dabei-tv.de/Pressekontakt:Christian SenftUnternehmenskommunikationAxel Springer SETel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: Axel Springer Mediahouse Berlin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63627/4582238