Turnierserie mit den höchsten Gewinnen der Geschichte vom 3. Mai bis 31. Mai

GGPoker gibt heute weitere Details zur WSOP Super Circuit Online Series bekannt, der vom 3. Mai bis 31. Mail stattfindenden Pokerturniere.

At Least $100 Million To Be Won In GGPoker's WSOP Super Circuit Online Series (Graphic: Business Wire)

Die Serie umfasst 595 Turniere und bringt über 100.000.000 USD an garantierten Preisgeldern. Damit schreibt die Online-Turnierserie World Series Of Poker von GGPoker Geschichte: Die Preisgelder erreichen erstmalig eine neunstellige Summe. Der bisherige Rekord lag bei 85 Millionen USD.

Es werden insgesamt 18 Ring-Events bei der WSOP Super Circuit Online-Serie ausgespielt. Jeder Gewinner eines Events erhält neben dem Löwenanteil der garantierten Preisgelder einen der heiß begehrten goldenen WSOP Circuit-Ringe.

Zu den Highlights der Ring-Events zählen:

WSOPC Ring Event #1, 3. Mai: Covid Charity 1.000.000 USD garantiert (1.111 USD Buy-in, wobei 111 USD von jedem Buy-In als Spende an die Nevada COVID-19 Task Force gehen)

WSOPC Ring Event #5, 3. Mai bis 10. Mai: BIG $500 2.000.000 USD garantiert (500 USD Buy-in, Phasen-Turnier mit mehreren Starttagen)

WSOPC Ring Event #8, 17. Mai: High Roller Championship 10.000.000 USD garantiert (25.000 USD Buy-in)

WSOPC Ring Event #13, 17. Mai bis 24. Mai: Colossus 2.000.000 USD garantiert (400 USD Buy-in, Phasen-Turnier mit mehreren Starttagen)

WSOPC Ring Event #17, 10. Mai bis 31. Mai: Main Event 5.000.000 USD garantiert (1.000 USD Buy-in, Phasen-Turnier mit mehreren Starttagen)

Das WSOP Super Circuit Online-Turnier reicht von 50 USD Buy-ins bis hin zu dem 25.000 USD teuren High-Roller-Championship Event.

"GGPoker ist der erste und einzige Online-Pokerraum, der in einer einzigen Turnierserie eine solche Summe auslobt. Mit mindestens 100.000.000 USD an garantierten Preisgeldern markiert die WSOP Super Circuit Online-Series einen Meilenstein in der Welt des Pokers!", so Jean-Christophe Antoine, CEO von GGPoker. "Mit diesen gigantischen Preispools, den 18 goldenen WSOPC Ringen und jeder Menge Ruhm wird GGPoker den ganzen Mai über zum Zentrum für Online-Poker.

Ty Stewart, Executive Director of World Series of Poker, kommentierte: "GGPoker hat die Messlatte auf ein neues Level gehoben. Wir sind sehr stolz darauf, dass die erste internationale WSOPC Series bei GGPoker zum größten Online-Event aller Zeiten wird.

Weitere Informationen über die WSOP Super Circuit Online Series sowie den kompletten Spielplan finden Sie unter:

http://en.ggpoker.com/tournaments/wsop-super-circuit-online-series-2020

Über GGPoker: GGPoker ist einer der weltweit führenden Pokerräume mit einem stetig wachsenden Spielerpool. Er bietet zahlreiche innovative Games und Features wie beispielsweise das patentierte Poker Rush Cash, All-In or Fold, Spin Gold, eine integrierte Staking-Funktion, die Möglichkeit, die Karte einzusehen, PokerCraft und Smart HUD. All dies verschafft den Spielern unvergessliche Momente und sorgt für unvergleichlichen Spaß. Weitere Informationen über GGPoker finden Sie unter GGPoker.com sowie auf Facebook und Twitter.

Über die World Series of Poker: Die World Series of Poker (WSOP) ist das größte, prestigeträchtigste und mit 3,29 Milliarden US-Dollar an ausgezahlten Gewinnen das profitabelste Poker-Spektakel der Welt. Zusätzlich wird das renommierte Goldarmband verliehen, das weltweit als Hauptpreis dieses Sports anerkannt ist. Die WSOP wurde 1970 ins Leben gerufen und ist mit einer breiten Palette an Turnieren in jeder wichtigen Poker-Kategorie das Poker-Turnier mit der längsten Geschichte weltweit. Im Jahr 2019 lockte das Event 187.298 Teilnehmer aus 118 verschiedenen Ländern an. Die Turniere im Rio All-Suite Hotel Casino in Las Vegas waren mit mehr als 293 Millionen US-Dollar ausgelobt. Außerdem bildeten sich anlässlich der WSOP bahnbrechende Allianzen zwischen Fernseh- und Rundfunkanstalten, digitalen Medien und Unternehmenssponsoren. Die World Series of Poker Europe im Jahr 2007, die World Series of Poker Asia-Pacific im Jahr 2013 und die WSOP International Circuit Series im Jahr 2015 sorgten für den internationalen Bekanntheitsgrad der Marke. Weitere Informationen zur World Series of Poker finden Sie unter www.wsop.com.

