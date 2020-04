NEW YORK (dpa-AFX) - Verhalten zuversichtlich sind Anleger in New York in die neue Handelswoche gegangen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial rückte am Montag im frühen Handel um 0,16 Prozent auf 23 552,89 Punkte vor. Die Hoffnung auf eine allmähliche Rückkehr zur Normalität in Zeiten des Coronavirus hatte zuvor bereits die Aktienmärkte Asiens und Europas angetrieben. Dieser Trend setzte sich auch in New York fort.



"Der US-Leitindex zeigt sich stabil und könnte die Bärenmarkt-Rally mit etwas Glück auch diese Woche fortsetzen", schrieb Analyst Andreas Büchler vom Börsenmagazin Index Radar. Mit dem Begriff Bärenmarkt-Rally bezeichnen Marktteilnehmer eine kräftige Erholungsbewegung innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrends. Schon bei 24 200 Zählern dürfte es für den Dow allerdings schwer werden, prognostizierte Büchler.



Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,77 Prozent auf 2858,60 Zähler, während der Nasdaq 100 um 0,91 Prozent auf 8866,69 Punkte zulegte./bek/he



