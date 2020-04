Die Entwicklungen in der Leistungselektronik sind immens. Schaltende Halbleiterbauelemente wie bipolare Leistungstransistoren, Leistungs-MOSFETs, Thyristoren, IGBTs, Triacs und Leistungsdioden sorgen für die effiziente Umformung elektrischer Energie. Die Leistungsdichte wird auf immer kleinerer Fläche kontinuierlich erhöht. Durch den Wegfall von mechanischen Schaltvorgängen sind Halbleiterschalter hochrobust und auch für Anwendungen bei erneuerbaren Energien und in der Elektromobilität geeignet. Sie finden sich u.a. in DC/DC-Wandlern, Umrichtern und Frequenzumrichtern oder in der Steuer- und Ladeelektronik ...

