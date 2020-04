Viele Elektro- und Elektronikunternehmen aber auch Forschungseinrichtungen starten derzeit Initiativen, um technisch beim Kampf gegen das Corona-Virus aufzurüsten. So fahren sie die Produktion von dringend für Beatmungsgeräte benötigten Bauelementen hoch, entwickeln neue einfacher zu implementierende Bauteile oder entwerfen gleich selbst neue Beatmungsgeräte. Wer macht was? Update am 27.4.2020: Protolabs, Michelin Michelin hat mit Unterstützung durch Protolabs 10.000 sterilisierbare, wiederverwendbare Gesichtsschilde an zwei der größten französischen Universitätskliniken geliefert. Zuvor war es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...