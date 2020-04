FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt fulminante Erholung der Aktien von Amazon hat den Online-Händler in puncto Börsenwert am Montag auf Augenhöhe mit Apple gebracht. Nach einer Rally von fast 50 Prozent seit dem Crash-Tief von Mitte März - und einem Rekordhoch am 16. April - ist Amazon mittlerweile gut 1,2 Billionen US-Dollar schwer.



Auf einen ähnlich hohen Wert bringt es gegenwärtig der iPhone-Hersteller. Dessen Aktien hatten ihr Crash-Tief erst am 23. März erreicht, eine Woche später als Amazon-Aktien. Seitdem waren Apple "nur" um ein Drittel vorgerückt. Während Apple unter vielen Börsianern als Verlierer der Corona-Krise gilt, zählt der Online-Händler zu den Profiteuren der zahlreichen und umfassenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens.



Schwerstgewicht bleiben indes vorerst die Aktien des Software-Giganten Microsoft mit 1,34 Billionen Dollar Börsenwert./bek/he

