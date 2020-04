von Sven Parplies, Euro am SonntagDas meldet der Branchenverband IATA. Der für Lufthansa wichtige Flughafen Frankfurt zählte in der vergangenen Woche nur 37.000 Passagiere und damit 97 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Investmentbank Morgan Stanley geht davon aus, dass die Erholung der Branche in Europa viel Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...