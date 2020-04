Tagesausblick für 28.04.: Gute Zahlen stützen den DAX. Öl erneut schwächer!

Richard Pfadenhauer,

Die Aktienmärkte starteten stark in die neue Woche. Gute Unternehmensergebnisse und die Hoffnung auf eine baldige Erholung der Konjunktur stützten DAX & Co. So verbesserte sich der Deutsche Standardwerteindex um rund 2,9 Prozent auf 10.630 Punkte und der EuroStoxx50 um 2,4 Prozent auf 2.880 Punkte. In den kommenden Tagen stehen allerdings noch zahlreiche richtungweisende Zahlen im Kalender. Neben deutschen Blue Chips werden unter anderem große US-Technologieunternehmen wie Apple und Microsoft Einblicke in die Bilanz geben.

Am Anleihemarkt blieb es ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen schloss bei Minus 0,45 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,65 Prozent. Edelmetalle notierten derweil etwas schwächer. Gold verlor rund 0,8 Prozent auf 1.713 US-Dollar pro Feinunze. Palladium musste gar knapp fünf Prozent abgeben und tauchte damit unter die Marke von 2.000 US-Dollar. Öl zeigte sich erneut schwächer. Die schwache Nachfrage und stark begrenzte Lagerkapazitäten drücken weiter auf die Notierungen von Brent Crude und WTI.

Unternehmen im Fokus

Airbus-Chef Guillaume Faury stimmte die Mitarbeiter in einem Brief auf harte Zeiten und Stellenstreichungen ein. Der Flugzeugbauer zählt neben den Fluggesellschaften zu den größten Verlierern der Corona-Krise. Die Aktie hat seit Mitte Februar knapp 64 Prozent verloren. Heute verlor der MDAX-Wert trotz positiven Gesamtmarkts erneut über zwei Prozent. Bayer und Deutsche Bank meldeten überraschend gute Zahlen für das erste Quartal während Adidas enttäuschte. Die Aktie der Deutschen Bank legte zweistellig zu. Daimler meldete den Absatz von 50.000 Fahrzeugen im März in China. Das kam bei den Anlegern gut an. Die Aktie gab heute ebenso wie die übrigen Autobauer kräftig Gas. Der Deutschen Lufthansa verhalf die Ankündung von Staatshilfen zu einem deutlichen Kursplus. K+S stieß heute bei EUR 6 an eine wichtige Widerstandsmarke. Gelingt der Ausbruch? Shop Apotheken markierte heute auf ein neues Allzeithoch. ThyssenKrupp steht in Gesprächen mit Norwegen über die Lieferung neuer U-Boote. Die Aktie legte heute überdurchschnittlich stark zu. Die Anleger warten bei Wirecard weiter auf den KPMG-Bericht. Die Nervosität der Anleger sorgte heute dafür, dass die Aktie kurzzeitig auf EUR 116 absackte. Bis zum Handelsschluss machte das Papier die Verluste wieder wett.

In den USA zeigten sich in den ersten Handelsstunden die Aktien von Bankhäusern wie Goldman Sachs und Morgan Stanley sowie Tesla überaus stark. Tesla sprang auf rund 800 US-Dollar. Der European Biotech Index setzte den Aufwärtstrend ebenso fort wie der Global Hydrogen Index. Zum globalen Wasserstoffindex und zahlreichen weiteren interessanten Themen finden Sie in unserem heute erschienen Onemarkets Magazin jede Menge Informationen.

Morgen geht der Datenreigen weiter. Aus Deutschland melden morgen unter anderem Cancom, Kion, Siltronic und Symrise (finale) Daten zum abgelaufenen Geschäftsquartal und passen möglicherweise ihre Ziele für 2020 an. Im übrigen Europa stehen die Daten von BP, Carrefour sowie Novartis und in den USA das Zahlenwerk von Advanced Micro Devices, Caterpillar, Ford und Merck im Blickpunkt. Bayer und Hochtief laden zur virtuellen Hauptversammlung.

Wichtige Termine

USA - Start der 2-tägigen Fed-Sitzung

USA - Verbrauchervertrauen

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 10.700/10.750/10.790/11.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 9.10.340/10.410/10.510/10.600/ Punkte

Der DAX startete mit einem Sprung auf rund 10.600 Punkten in die neue Handelswoche und pendelte im Tagesverlauf um diese Marke herum. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 10.500 und 10.540 Punkten eine gute Unterstützung. Auf der Oberseite hat der Index Luft bis 10.700/10.750 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)



Betrachtungszeitraum: 06.04.2020 - 27.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 25.04.2014 - 25.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

