Beim Industriekonzern Thyssenkrupp wird die nächste Baustelle in Angriff genommen. Dabei handelt es sich um den relativen kleinen Bereich "Federn und Stabilisatoren", der vor allem auch an die Automobilindustrie liefert. Nun soll das Werk in Olpe bis Ende 2021 dicht machen und die Hagener Dependance in ein Forschungs-Kompetenzzentrum umgewandelt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...