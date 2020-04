Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (19.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.882,09 +2,60% -23,04% Stoxx50 2.847,31 +1,64% -16,33% DAX 10.659,99 +3,13% -19,54% FTSE 5.846,79 +1,64% -23,74% CAC 4.505,26 +2,55% -24,64% DJIA 24.062,46 +1,21% -15,68% S&P-500 2.875,53 +1,37% -11,00% Nasdaq-Comp. 8.739,03 +1,21% -2,60% Nasdaq-100 8.846,12 +0,68% +1,29% Nikkei-225 19.783,22 +2,71% -16,37% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 172,48% -26

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 12,47 16,94 -26,4% -4,47 -79,0% Brent/ICE 19,76 21,44 -7,8% -1,68 -69,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.712,58 1.728,64 -0,9% -16,06 +12,9% Silber (Spot) 15,15 15,24 -0,6% -0,09 -15,1% Platin (Spot) 763,15 766,50 -0,4% -3,35 -20,9% Kupfer-Future 2,35 2,34 +0,6% +0,01 -16,3%

Ölhändler sprechen einmal mehr von einer gigantischen Überproduktion und daher randvollen Lagerkapazitäten. Am Terminmarkt geraten auch die Kontrakte zur Erdöllieferung nach Juni zum Teil deutlich unter Druck - ein Zeichen, dass Anleger nicht an einen schnellen Abbau der Ölflut glauben.

Mit dem Preisverfall bei Rohöl gerät auch der Goldpreis wieder unter Druck. Zudem ist die Nachfrage nach sichereren Häfen mit der gestiegenen Zuversicht der Anleger zurückgegangen. Einige Marktteilnehmer sehen auch bei einer fortschreitenden Lockerung der Corona-Maßnahmen Unterstützung für das Edelmetall. Selbst wenn der Stillstand aufgehoben werde, sei die Welt noch weit von jeder Art von Normalität entfernt, heißt es. Zudem dürften die Maßnahmen der Notenbanken zu einer deutlichen Steigerung der Geldmenge führen, was Inflationsängste heraufbeschwöre.

FINANZMARKT USA

In Europa geht die Zahl der Neuansteckungen zurück und in vielen Ländern werden die strengen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie schrittweise gelockert. Auch einige US-Bundesstaaten erlauben die Öffnung von Ladengeschäften wieder. Selbst im hart getroffenen Bundesstaat New York wird über Lockerungsmaßnahmen nachgedacht. Finanzminister Steven Mnuchin stellt bereits eine Konjunkturerholung im Juni in Aussicht. Boeing geben 0,7 Prozent nach. Der US-Flugzeugbauer hat einen Kaufvertrag über 4,2 Milliarden Dollar mit seinem brasilianischen Konkurrenten Embraer platzen lassen. Der Luftverkehr könnte sich nach Ansicht von Boeing-Chef David Calhoun zwei bis drei Jahre lang nicht von der aktuellen Krise erholen. Für Apple geht es um 0,3 Prozent nach unten. Der Technologieriese will offenbar mit den neuen iPhone-Modellen erst einen Monat später als bislang geplant in die Massenproduktion gehen. GM zeigen sich kaum verändert. Der Autobauer setzt die Quartalsdividende und das Aktienrückkaufprogramm aus.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Vor allem das schrittweise Hochfahren der Volkswirtschaften und der Start der Produktion von Großunternehmen wurde als weiterer Schritt der Entspannung in der Coronaviruskrise gewertet. Aber auch die Zahl der Neuinfektionen war in den meisten Ländern Europas weiter rückläufig. Auch lockerte die japanische Notenbank ihre Geldpolitik erneut. Für Erleichterung sorgte auch die Bestätigung des Länderratings Italiens von "BBB" durch S&P. An der Mailänder Börse waren Bankentitel gesucht. Der Spread italienischer Staatspapiere 10-jähriger Laufzeit zu deutschen Bundesanleihen blieb aber deutlich über der psychologisch wichtigen Schwelle von 2 Prozent. Für den Autosektor ging es mit der Wiederaufnahme der Produktion um 4,9 Prozent nach oben. Daneben stützte auch die Diskussion um neue Kaufanreize wie Abwrackprämien. Daimler gewannen 6,4 Prozent, für VW ging es um 4,7 Prozent nach oben. BMW rückten 5,2 Prozent vor. Nach staatlichen Hilfen für Air France-KLM ging es für die Aktie um 0,9 Prozent nach oben. Diese könnte nach Einschätzung aus dem Handel auch als Blaupause für die Staatshilfe für die Lufthansa (plus 10,4 Prozent) gesehen werden. Gegen den Trend im Airline-Sektor gaben Norwegian um 5,2 Prozent nach. Hintergrund waren Pläne für einen Wandel Schulden in Eigenkapital. Airbus verloren 2,4 Prozent. Der CEO hatte weitere Restrukturierungsmaßnahmen in Aussicht gestellt. Airbus verliere "Liquidität in einem noch nie dagewesenen Ausmaß". Die Zahlen der Deutschen Bank wurden im Handel als positive Überraschung eingestuft. Die Titel gewannen 12,7 Prozent, für Commerzbank ging es um 5,9 Prozent nach oben. Die Zahlen von Bayer wurden gut aufgenommen und trieben die Aktien 5,8 Prozent in die Höhe. Nach schwächeren Zahlen blieben Adidas mit Aufschlägen von 0,7 Prozent hinter dem Gesamtmarkt zurück.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:56 Fr, 18:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,0825 +0,02% 1,0839 1,0800 -3,5% EUR/JPY 116,12 -0,24% 116,26 116,04 -4,8% EUR/CHF 1,0568 +0,36% 1,0549 1,0530 -2,7% EUR/GBP 0,8724 -0,30% 0,8724 0,8756 +3,1% USD/JPY 107,27 -0,27% 107,24 107,46 -1,4% GBP/USD 1,2407 +0,32% 1,2424 1,2332 -6,4% USD/CNH (Offshore) 7,0933 +0,02% 7,0858 7,0962 +1,8% Bitcoin BTC/USD 7.664,51 +0,42% 7.703,51 7.508,76 +6,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit Aufschlägen sind die Börsen in die neue Woche gestartet. In China hat sich der Rückgang der Industriegewinne im März verlangsamt, und in Japan greift die Notenbank der heimischen Wirtschaft mit weiteren Lockerungsmaßnahmen unter die Arme. Daneben stützte die Hoffnung auf eine baldige Lockerung der wegen der Coronavirus-Pandemie verhängten Einschränkungen die Kurse. In Schanghai gab der Composite-Index anfangs deutlichere Gewinne ab, nachdem die Gewinne der chinesischen Industrie im März nicht mehr ganz so drastisch geschrumpft sind wie in den beiden Monaten davor. In Sydney standen Bankenwerte gegen die positive Tendenz unter Druck, nachdem die National Australia Bank (NAB) die Zwischendividende gesenkt und eine Kapitalerhöhung angekündigt hatte. NAB waren vom Handel ausgesetzt. Befürchtungen ähnlicher Maßnahmen drückten die Kurse der Wettbewerber ANZ und Westpac um 2,3 und 4,4 Prozent. In Seoul gewannen Korean Air Lines 0,5 Prozent. Staatliche Banken hatten der Fluggesellschaft am Wochenende Finanzhilfe zugesagt. Die Aussicht auf baldige Lockerungen der Kontaktverbote verhalf den Aktien südkoreanischer Einzelhandelsunternehmen zu Kurssprüngen. GS Retail und Lotte Shopping verteuerten sich um 17 und 14 Prozent. In Tokio sprangen Fanuc um rund 12 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen für sein viertes Geschäftsquartal einen Anstieg des Auftragseingangs gemeldet hatte. Advantest hatte im vierten Geschäftsquartal ebenfalls deutlich höhere Ordereingänge verzeichnet und überdies mehr verdient, als Analysten erwartet hatten. Die Aktie rückte 8,4 Prozent vor. Eine Gewinnwarnung drückte den Kurs des Autozulieferers Denso um 2,3 Prozent. In Schanghai fiel die Aktie des Bergbaukonzerns Zijin Mining um 9,2 Prozent. Das Unternehmen hat die Prognose für die diesjährige Goldförderung gesenkt, nachdem die Regierung von Papua Neuguinea den Pachtvertrag für eine Goldmine nicht verlängert hatte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Adidas sieht im 2Q dreistelligen operativen Millionen-Verlust

Adidas wird im zweiten Quartal einen operativen Verlust in der Größenordnung eines "dreistelligen Millionen Euro-Betrags" schreiben. Adidas werde auch in den Monaten April bis Juni das zweite Quartal in Folge Nettomittelabflüsse im operativen Geschäft haben, so CEO Kasper Rorsted in der Telefonkonferenz mit Journalisten. Ob sie allerdings in der Größenordnung der 1,4 Milliarden des ersten Quartals ausfallen werden oder niedriger, konnte CFO Harm Ohlmeyer noch nicht sagen. Der Konzern habe im Unterschied zum ersten Quartal mehr Zeit gehabt, um Maßnahmen gegen den Nettomittelabfluss zu ergreifen.

Conti: Umsatz und Marge im 1. Quartal etwas besser als befürchtet

Continental hat im ersten Quartal nicht ganz so schlecht abgeschnitten wie zunächst erwartet. Der Umsatz sank um gut ein Zehntel auf 9,84 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die bereinigte EBIT-Marge gab spürbar auf 4,4 Prozent nach. Im ersten Quartal des Vorjahres hatte Conti noch 11,0 Milliarden Euro umgesetzt und eine bereinigte Rendite von 8,1 Prozent erzielt.

Söder will Staat bei Lufthansa als stiller Beteiligter

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich für eine stille Beteiligung des Staates an der Lufthansa stark gemacht. Die Fluggesellschaft sei systemrelevant für Deutschland und daher sei eine Rettung des Unternehmens wichtig. Allerdings sollte das Mitspracherecht des Staates auf die Unternehmenspolitik gering sein.

Grüne fordern bei Lufthansa-Hilfen staatliche Mitbestimmung

