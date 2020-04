In Kolumbien hatte die Suche nach internationalen Märkten eine positive Auswirkung auf das Angebot, das auf die Annahme guter Praktiken drängte und anerkannte Zertifizierungen erhalten hat. Kolumbien schloss eines seiner besten Jahre als ein Lieferant an den globalen Markt der Hass-Avocado ab, so Daten von ProColombia. Bildquelle: Shutterstock.com In 1 Jahr haben kolumbianische...

Den vollständigen Artikel lesen ...