BERLIN (dpa-AFX) - Nach Aussagen aus der Politik, dass Sommerurlaub in gemieteten Ferienwohnungen und -häusern trotz der Corona-Pandemie durchaus möglich ist, hat der Deutsche Ferienhausverband ein Konzept gefordert. "Was es jetzt braucht, ist Planungssicherheit für Urlauber und Vermieter", sagte Geschäftsstellenleiterin Michelle Schwefel der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich warnte sie vor weitreichenden Folgen für die Branche, falls Reisebeschränkungen länger bestehen blieben. "Wenn die Sommersaison ausfällt, ist für viele Anbieter Schluss mit der Vermietung. Dann wird es Ferienhausurlaub, wie wir ihn kennen, nicht mehr geben", betonte Schwefel.



Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, hatte am Montag nach einer Videokonferenz mit seinen EU-Kollegen gesagt, er glaube, es werde "im Sommer problemlos möglich sein", Ferienwohnungen und -häuser zur Vermietung aufzumachen.



Schwefel zeigte sich zuversichtlich, dass die Ferienhausbranche mögliche strenge Hygienevorschriften problemlos bewältigen werde. "Der Urlaub in einem Ferienhaus ist mit dem Wohnen in den eigenen vier Wänden zu vergleichen und daher grundsätzlich nicht mit höheren Risiken behaftet als der Aufenthalt zu Hause", betonte sie. "Die Anreise erfolgt meist mit dem eigenen Pkw, Schlüsselübergabe und Mietzahlungen können kontaktlos abgewickelt werden."



Außerdem seien die Abstände zu anderen Gästen groß, und auch die Selbstversorgung sei ein Vorteil. "Ausflüge auf dem Fahrrad, Wanderungen und Spaziergänge lassen sich gut mit den allgemeinen Verhaltensregeln kombinieren", sagte Schwefel./bvi/DP/zb

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken