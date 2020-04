BERLIN (dpa-AFX) - Die Arbeitsgemeinschaft Mittelstand fordert, Unternehmen in der Corona-Krise bürokratisch und materiell zu entlasten. Dafür müssten Politik und Wirtschaft eng zusammenarbeiten, teilte das Bündnis am Dienstag mit. "Ganz vorn stehen dabei, die Reduzierung steuerlicher Lasten und Meldepflichten sowie nun endlich die Verfügbarkeit digitaler Dienste in ausreichender Bandbreite massiv voranzutreiben", heißt es in der Mitteilung. Auch gehöre zum geforderten sogenannten Belastungsmoratorium - also einem Aufschub von Zahlungen, Aufgaben und anderen Bürden für Unternehmen und Beschäftigte -, dass Belastungen durch Gesetze vermieden werden.



Die Corona-Krise habe die "volkswirtschaftliche Schlüsselrolle" des Mittelstands erheblich geschwächt "und für die Zukunft gefährdet", warnt die Arbeitsgemeinschaft. In der AG Mittelstand sind unter anderem der Mittelstandsverbund ZGV vertreten, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK), der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) und der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)./juc/DP/zb

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken