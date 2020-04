DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der nordrhein-westfälische SPD-Vorsitzende Sebastian Hartmann fordert als Reaktion auf die Corona-Krise mehr Kompetenzen für den Bund beim Bevölkerungsschutz. "Die Katastrophenschutzplanung der Länder ist teilweise veraltet und unvollständig", heißt es in einem 14-seitigen Konzept, das der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag) vorliegt und als Diskussionsgrundlage im Bund dienen soll. Hartmann ist SPD-Obmann im Innenausschuss des Bundestages, zuständig für den Bevölkerungsschutz. Er fordert eine entsprechende Grundgesetzänderung.



In Deutschland sind in Friedenszeiten die Länder für den Schutz vor großen Unglücken und Katastrophen zuständig - also für den Katastrophenschutz. Der Bund hingegen hat die Aufgabe, die Bevölkerung vor kriegsbedingten Gefahren zu schützen - im Zuge des Zivilschutzes. Hartmann schlägt unter anderem vor, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) entscheidend zu stärken./sck/DP/zb

