KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische Niedersächsische Allgemeine" zu Condor:



"Condor und Lufthansa bekommen schon massive staatliche Hilfe: Kurzarbeitergeld. Am Fortbestand der Lufthansa hat der Staat ein strategisches Interesse, anders als beim kleinen Ferienflieger Condor. Der war schon vor der Krise ein Übernahmekandidat. Unvergessen ist die Airberlin-Pleite, zwei Monate nach einer Bundesbürgschaft von 150 Millionen Euro. Die Hälfte des Geldes blieb verloren. So ein Fehler sollte sich nicht wiederholen. Es liegt nicht in öffentlichem Interesse, Condor im Wettbewerb mit der Lufthansa Billigpreise zu ermöglichen. So viel Staat wie nötig, so wenig wie möglich: Alles andere macht aus unvermeidbarem Schaden unnötigen Schaden."/yyzz/DP/nas

