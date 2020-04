BERLIN (dpa-AFX) - Falschparken, Rasen und andere Verstöße im Straßenverkehr werden künftig schärfer geahndet. Von diesem Dienstag an gelten in Deutschland neue Regelungen der Straßenverkehrsordnung. Die Novelle sieht unter anderem höhere Bußgelder vor - auch Fahrverbote können eher verhängt werden.



Wer etwa im Stau unerlaubt durch eine Rettungsgasse fährt, kann künftig mit bis zu 320 Euro Strafe, einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten im Fahreignungsregister bestraft werden. Auf Schutzstreifen für Fahrradfahrer darf nicht mehr gehalten werden - sonst drohen bis zu 100 Euro Strafe und ein Punkt. Innerorts wie außerorts treten zudem für Raser höhere Bußgelder in Kraft.



Mit der geänderten Straßenverkehrsordnung soll vor allem der Verkehr für Radfahrer und Fußgänger sicherer werden. Auch für Carsharing, also gemeinsam genutzte Autos, und Autos mit Elektro-Antrieb soll es Vorteile geben./len/DP/men

