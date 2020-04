BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und UN-Generalsekretär Antonio Guterres sprechen am Dienstag (ab 15.10 Uhr) darüber, wie sich Klimaschutz und der Kampf gegen die Corona-Krise zusammenbringen lassen. Beide nehmen am Petersberger Klimadialog teil, den die Bundesregierung jedes Jahr organisiert - diesmal als Videokonferenz.



Schwerpunkt der informellen Gespräche von Ministern aus rund 30 Ländern in diesem Jahr ist die nachhaltige Gestaltung von Konjunkturprogrammen, die der Wirtschaft wieder auf die Beine helfen sollen. Mit-Gastgeber ist diesmal die britische Regierung, weil der nächste Weltklimagipfel im schottischen Glasgow stattfinden soll./ted/DP/nas

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken