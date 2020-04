Für die Herstellung und Verpackung von Erdbeerkuchen hat Piab eine Kombination von Förder-, Greif- und Hebewerkzeugen entwickelt. Mit dem Piflow P Smart werden alle pulverförmigen Zutaten für den Tortenboden direkt im richtigen Mischungsverhältnis in den Mixer geben. Die Umstellung von einer Zutat auf die andere passiert in nur zehn Minuten. Für das Entladen der Säcke in die Entnahmestation gibt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...