DAIMLER - Daimler setzt beim Wiederhochfahren der Mercedes-Produktion nach mehrwöchiger Pause klare Prioritäten. Der Stuttgarter Autobauer habe "notwendige Grundfunktionen, wichtige Zukunftsthemen und strategische Projekte von der Kurzarbeit ausgenommen, damit wir nach der Krise wieder voll durchstarten können", erklärt Markus Schäfer, seit Anfang April COO Mercedes-Benz Cars, im Interview der Börsen-Zeitung. Zentrale Projekte wie der Anlauf der neuen S-Klasse und die Elektrooffensive würden weiter vorangetrieben. "Unser Zeitplan für die neue S-Klasse und den EQS steht." Beide Themen seien "absolut entscheidend für die Zukunft unseres Unternehmens". (Börsen-Zeitung S. 13)

AIRBUS - Dem europäischen Flugzeughersteller Airbus setzt die Corona-Krise mehr zu als zunächst angenommen. Vorstandschef Guillaume Faury richtet sich mit Worten an die Belegschaft, die an Deutlichkeit kaum zu überbieten sind. Auch Staatshilfen könnten bald ein Thema werden. Airbus "verbrennt Geld in einem nie da gewesenen Tempo", so Faury. "Das Überleben von Airbus steht in Frage, wenn wir jetzt nicht handeln." Die Produktionskürzungen seien "ehrlich gesagt noch nicht einmal das Worst-Case-Szenario, auf das wir uns einstellen müssen". Airbus müsse "jetzt womöglich viel weitreichendere Maßnahmen planen". Aus dem Papier zitierten die Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters, Airbus kommentierte den Brief Faurys inhaltlich nicht. Dafür verkündete das Management am Montag eine weitere Sparmaßnahme: 3.200 Beschäftigte im walisischen Broughton gehen in Kurzarbeit. Dort stellt Airbus Flügel her. (SZ S. 17)

LUFTHANSA - Die Instrumente, mit denen das Überleben der Deutschen Lufthansa gesichert werden soll, werden zum Zankapfel. Die SPD fordert eine direkte Beteiligung des Staates, die Union plädiert für eine stille Beteiligung. (Börsen-Zeitung S. 11)

WARBURG - Die juristische Aufarbeitung des Steuerskandals Cum-Ex setzt sich fort. Im zweiten Strafprozess sollen aktuelle und ehemalige Banker der Traditionsbank M.M. Warburg auf die Anlagebank. Was dort verhandelt wird, könnte für das Geldhaus teure Folgen haben. (Handelsblatt S. 30)

