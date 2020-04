The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.04.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.04.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA DSNZ XFRA XS1241229704 DANSKE BK 15/20 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1602534791 EUR. BK REC.DEV.17/20 MTN BD02 BON INR N

CA YEBR XFRA XS1815133068 KRED.F.WIED.18/20 MTN MN BD02 BON MXN N

CA XFRA IT0005087116 UNICREDIT 15-25 FLR BD03 BON EUR N

CA I0BH XFRA IT0005107708 B.T.P. 15-20 BD03 BON EUR N

