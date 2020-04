The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.04.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3SG0000169 NSW TREASURY CORP. 2020 BD00 BON AUD NCA XFRA DE000A2DASU8 DT.PFBR.BANK PF.R.15265 BD00 BON USD NCA XFRA DE000A2G8UZ4 ABO WIND WA18/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4YS5 BAY.LDSBK.IS. 17/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0RX6 DZ BANK IS.A1123 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T507 DZ BANK IS.A601 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0ERK7 DEKA IHS MTN S 7439 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0KMZ3 DEKA AUD FESTZINS 17/20 BD00 BON AUD NCA XFRA DE000HLB3068 LB.HESS.THR.CARRARA05A/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4E48 LB.HESS.THR.CARRARA05D/17 BD00 BON EUR NCA XFRA US031162BW91 AMGEN 15/20 BD01 BON USD NCA XFRA US36962G2T02 GENERAL ELECT. 07/20 MTN BD01 BON USD NCA XFRA USG8450LAF16 STATE G.O.I.16 17/20 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USU2339CDC92 DAIMLER FIN.N.A.18/20REGS BD01 BON USD NCA XFRA USU2339CDD75 DAIMLER FIN.N.A. 18/20FLR BD01 BON USD NCA BQQI XFRA XS0234085461 BUENOS AIR. 05/20 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS0927183441 BATELCO INTL F.1 13/20 BD01 BON USD NCA XFRA DE000LB0Z010 LBBW DL-STUFENZINS 14/20 BD02 BON USD NCA XFRA DE000NLB2UZ8 NORDLB 2 PH.BD. 17/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000NLB8LL4 NORDLB 6 PH.BD.22/16 BD02 BON EUR NCA XFRA US25470XAQ88 DISH DBS 13/20 BD02 BON USD NCA XFRA USU16708AJ52 CHEVRON PHIL.CH. 15/20FLR BD02 BON USD NCA 1NFG XFRA XS0925668625 NESTLE FIN.INTL 13/20 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1064662890 ZYPERN 14/20 MTN BD02 BON EUR N