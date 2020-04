The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.04.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A11P8X4 SAARLAND LSA R.1 20/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1VXS41 VW 20/30.03.21 BD00 BON EUR NCA DWNJ XFRA DE000A289NE4 DT.WOHNEN ANL 20/25 BD00 BON EUR NCA DWNK XFRA DE000A289NF1 DT.WOHNEN ANL 20/30 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AQ73 DZ BANK CLN E.9904 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AQ81 DZ BANK CLN E.9905 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0Y46 DZ BANK IS.A1344 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0T1L1 DEKA MTN SERIE 7710 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0T1M9 DEKA MTN SERIE 7711 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0T1N7 DEKA MTN SERIE 7712 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0T1P2 DEKA MTN SERIE 7713 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4Y69 LB.HESS.-THR. 20/23 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4ZE6 LB.HESS.THR. IHS 20/23 BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013510823 HLDGE TRANSP 20/27 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA IT0005408502 ITALIEN 20/25 BD02 BON EUR NCA XFRA US279158AN94 ECOPETROL 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA US443201AA64 HOWMET AERO. 20/25 BD02 BON USD NCA XFRA US532457BY33 ELI LILLY 20/50 BD02 BON USD NCA XFRA US882508BJ22 TEXAS INSTR 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA US95000U2N22 WELLS FARGO 20/26 FLR MTN BD02 BON USD NCA XFRA US95000U2Q52 WELLS FARGO 20/41 FLR MTN BD02 BON USD NCA XFRA USP75744AJ47 PARAGUAY 20/31 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU36547AC86 GAP INC 20/23 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU36547AD69 GAP INC 20/25 REGS BD02 BON USD N