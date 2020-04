Zürich (awp) - Die UBS hat bisher Kredite von mehr als 2,5 Milliarden Franken für wegen der Corona-Pandemie in Not geratene Schweizer KMU gesprochen. Bis zum vergangenen Freitag seien über 21'000 Anträge bearbeitet worden, teilte die Grossbank am Dienstag anlässlich der Zahlen zum ersten Quartal mit. Man befürworte die ...

