ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adidas von 199 auf 188 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Mit dem 24-fachen des von ihm für 2021 erwarteten Gewinns je Aktie scheine das Papier eine Erholung einzupreisen, die sich bisher nur schlecht vorhersagen lasse, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zahlen des Sportartikelherstellers für das erste Quartal hätten die mangelnde Flexibilität in puncto Kostenbasis und Lieferketten verdeutlicht./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / 04:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE000A1EWWW0

