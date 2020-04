Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan findet wegen dem Feiertag "Tag des Showa" kein Handel statt.

DONNERSTAG: In Hongkong und Südkorea findet wegen dem Feiertag "Buddhas Geburtstag" kein Handel statt.

DONNERSTAG: In Schweden findet wegen der Walpurgisnachtnur ein verkürzter Handel bis 13:00 Uhr statt.

TAGESTHEMA

Der Luftverkehr könnte sich nach Ansicht von Boeing-Chef David Calhoun zwei bis drei Jahre lang nicht von der aktuellen Krise erholen. "Die Gesundheitskrise ist anders als alles, was wir je erlebt haben", sagte Calhoun laut Redetext auf der Hauptversammlung von Boeing zu den Aktionären. "Es wird Jahre dauern, bis sie wieder den Stand vor der Pandemie erreicht". Mit Blick auf die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sagte der CEO, die weltweiten Einnahmen der Fluggesellschaften dürften in diesem Jahr um 314 Milliarden US-Dollar sinken. In den USA blieben mehr als 2.800 Flugzeuge am Boden. Die Nachfrage der Passagiere ist gegenüber dem vergangenen Jahr um 95 Prozent gesunken. "Wir befinden uns in einem unvorhersehbaren und sich schnell verändernden Umfeld, und es ist schwer abzuschätzen, wann sich die Situation stabilisieren wird", fügte er hinzu. "Aber wenn dies der Fall sein wird, wird der kommerzielle Markt kleiner sein und die Bedürfnisse unserer Kunden werden anders sein." Zu Produktionskürzungen oder geplanten Stellenstreichungen nannte Calhoun nur wenige Einzelheiten. Dazu will sich Boeing am Mittwoch äußern, wenn der Konzern seine Zahlen für das erste Quartal vorlegt und erstmals offiziell Einblick in die finanziellen Turbulenzen durch die Pandemie gibt. Laut informierten Personen war ein Abbau von 10 Prozent der Belegschaft in der Passagierflugzeugsparte im Gespräch.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q

07:00 FR/Capgemini SA, Umsatz 1Q

07:15 DE/Gesco AG, ausführliches Ergebnis für das 9-monatige

Rumpfgeschäftsjahr

07:30 DE/Comdirect Bank AG, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 1Q

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q

08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 1Q

09:40 DE/PSI Software AG, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Bayer AG, Online-HV

10:30 DE/Hochtief AG, Online-HV

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q

12:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q

12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q

17:45 FR/Carrefour SA, Umsatz 1Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q

22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q

22:25 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Hypoport SE Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Hermes International 3,05 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Verbrauchervertrauen April PROGNOSE: 87 zuvor: 103 - US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens April PROGNOSE: 90,0 zuvor: 120,0 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:00 NL/Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2047 im Volumen von 0,75 bis 1,25 Mrd EUR 11:00 GB/Auktion 0,875-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2029 im Volumen von 3 Mrd GBP 12:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierte Anleihen mit Laufzeit August 2028 im Volumen von 1,2 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 10.672,50 -0,16 S&P-500-Indikation 2.871,25 -0,17 Nasdaq-100-Indikation 8.824,00 -0,04 Nikkei-225 19.747,83 -0,18 Schanghai-Composite 2.815,15 -0,01 +/- Ticks Bund -Future 172,44 3 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 10.659,99 3,13 DAX-Future 10.689,50 2,16 XDAX 10.696,81 2,16 MDAX 22.584,22 1,54 TecDAX 2.932,13 1,58 EuroStoxx50 2.882,09 2,60 Stoxx50 2.847,31 1,64 Dow-Jones 24.133,78 1,51 S&P-500-Index 2.878,48 1,47 Nasdaq-Comp. 8.730,16 1,11 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,41% -33

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem starken Wochenauftakt dürften Europas Börsen am Dienstag wenig verändert in den Handel starten. Zur Coronavirus-Krise gibt es fundamental nichts wirklich Neues. Im Blick dürfte daher die langsam auch in Europa an Fahrt aufnehmende Berichtssaison für das erste Quartal stehen. Mit Blick auf den massiven Sprung der Gewinnwarnungen und den bereits veröffentlichten ersten Zahlen stellt sich die Commerzbank auf eine der schlechtesten Ergebnisverteilungen der vergangenen Jahre ein. Dies dürfte zur Folge haben, dass die Konsenserwartungen für die Unternehmensgewinne weiter fallen werden. Der Fokus dürfte auf den Ausblicken liegen. Akzente im Wochenverlauf dürften dann noch die geldpolitischen Sitzungen der US-Notenbank sowie der EZB setzen. Am Vortag hatte die japanische Notenbank den unbegrenzten Kauf japanischer Staatsanleihen angekündigt, um die Zehnjahresrendite bei etwa 0,0 Prozent zu halten.

Rückblick: Vor allem das schrittweise Hochfahren der Volkswirtschaften und der Start der Produktion von Großunternehmen wurde als weiterer Schritt der Entspannung in der Coronavirus-Krise gewertet. Aber auch die Zahl der Neuinfektionen ging in den meisten Ländern Europas weiter zurück. Auch lockerte die japanische Notenbank ihre Geldpolitik erneut. Für Erleichterung sorgte auch die Bestätigung des Länderratings Italiens von "BBB" durch S&P. An der Mailänder Börse waren Bankentitel gesucht. Der Spread italienischer Staatspapiere 10-jähriger Laufzeit zu deutschen Bundesanleihen blieb aber deutlich über der psychologisch wichtigen Schwelle von 2 Prozent. Nach staatlichen Hilfen für Air France-KLM ging es für die Aktie um 0,9 Prozent nach oben. Diese könnte nach Einschätzung aus dem Handel auch als Blaupause für die Staatshilfe für die Lufthansa (plus 10,4 Prozent) gesehen werden. Gegen den Trend im Sektor gaben Norwegian um 5,2 Prozent nach. Hintergrund waren die Pläne für einen Wandel von Schulden in Eigenkapital. Airbus verloren 2,4 Prozent. Der CEO hatte weitere Restrukturierungsmaßnahmen in Aussicht gestellt.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Gut lag der Autosektor im Markt mit der Wiederaufnahme der Produktion. Auch die Diskussion um neue Kaufanreize wie Abwrack-Prämien stützte. Daimler gewannen 6,4 Prozent, für VW ging es um 4,7 Prozent nach oben. BMW rückten 5,2 Prozent vor. Die Zahlen der Deutschen Bank wurden im Handel als echte Überraschung eingestuft. Die Bank lieferte einen Gewinn nach Steuern von 66 Millionen Euro ab, hier wurde mit einem Minus im mittleren zweistelligen Bereich gerechnet. Deutsche Bank gewannen 12,7 Prozent, für Commerzbank ging es um 5,9 Prozent nach oben. Die Zahlen von Bayer wurden gut aufgenommen und trieben die Aktien 5,8 Prozent. Bayer sei eines der wenigen Unternehmen, die im ersten Quartal sowohl den Gewinn als auch den Umsatz steigern konnten, hieß es im Handel. Nach schwächeren Zahlen blieben Adidas mit Aufschlägen von 0,7 Prozent hinter dem Gesamtmarkt zurück. Wie Kräftig nach oben um 5,9 Prozent ging es mit den Aktien von Jungheinrich. Die vorläufigen Zahlen seien gar nicht so schlecht ausfallen, hieß es. Dass der Ausblick auf das Gesamtjahr kassiert wurde, überrasche indes niemanden mehr. Vossloh gewannen nach Zahlen 0,6 Prozent. Das EBIT ist zwar deutlich über der Erwartung ausgefallen, das ist aber auf einen positiven Sondereffekt zurückzuführen. Fielmann stiegen nach Eckdaten 4 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz sind Continental am Montagabend gesucht gewesen. Der Automobilzulieferer hatte unmittelbar zum Ende des Xetra-Handels Geschäftszahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Diese fielen nicht ganz so schlecht wie befürchtet aus. In der Folge wurden die Titel 1,7 Prozent fester gestellt. MLP reagierten indes nicht auf die Senkung der Prognose nach der Schlussglocke.

USA / WALL STREET

Fest - Zurückgehende Neuinfektionen in Europa und Lockerungen der strengen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in vielen Ländern stützten die US-Börsen. Auch einige US-Bundesstaaten erlaubten die Öffnung von Restaurants und Ladengeschäften wieder. Selbst im hart getroffenen Bundesstaat New York wurde über Lockerungsmaßnahmen nachgedacht. Finanzminister Steven Mnuchin stellte bereits eine Konjunkturerholung ab Juni in Aussicht. Boeing gaben gegen den Markttrend um 0,4 Prozent nach. Der Flugzeugbauer hatte einen Kaufvertrag über 4,2 Milliarden Dollar mit seinem brasilianischen Konkurrenten Embraer platzen lassen. Der Luftverkehr könnte sich nach Ansicht von Boeing-Chef David Calhoun zwei bis drei Jahre lang nicht von der aktuellen Krise erholen. Apple hinkten mit einem mageren Plus von 0,1 Prozent dem Markt ebenfalls hinterher. Der Technologieriese will offenbar mit den neuen iPhone-Modellen erst einen Monat später als bislang geplant in die Massenproduktion gehen, wie Kreise

April 28, 2020 01:38 ET (05:38 GMT)

