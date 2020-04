Beeindruckend, anders kann man kaum die 92 % Umsatzplus der Delivery Hero S.E. (ISIN: DE000A2E4K43) im Q1 nicht beschreiben. Trotz eines durch COVID-19 verursachten negativen Effekts auf Bestellungen von 9 Millionen in der zweiten Märzhälfte verdoppelten sich die Bestellungen im ersten Quartal nahezu (+92%) auf 239 Millionen von 125 Millionen im Jahr zuvor und übertrafen damit die Wachstumserwartungen im zwölften Quartal in Folge. Im ersten Quartal kamen 23 Millionen zusätzliche Bestellungen hinzu, wobei mehr als 3 Millionen Bestellungen an einem einzigen Tag ausgeliefert wurden.Der Bruttowarenwert ...

